Так, в материале 24 Канала собрана главная информация об истории Дня Независимости Украины. О том, как все начиналось – смотрите дальше.

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Как зародился праздник День Независимости Украины

После распада Советского Союза республики, которые били в его составе, начали свой путь к независимости. Среди них была и Украина. Она официально провозгласила свой суверенитет 16 июля 1990 года, приняв Верховным Советом РСФСР Декларацию о государственном суверенитете Украины. В то же время, Днем Независимости Украины парламент определил 16 июля.

Впоследствии, 17 марта 1991 года, был проведен общенациональный референдум и республиканский опрос, на котором украинский народ однозначно выразил свое коллективное стремление жить в суверенном государстве. На вопрос "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?" положительно ответили 28 млн 804 тысячи украинцев, что составило 90,32% опрошенных.



Киев / Canva

Месяц спустя в стране вспыхнул "Серпневий пуч" – это была попытка лишить власти Михаила Горбачева. И уже 24 августа 1991 года официально приняли Акт провозглашения независимости Украины – историческое событие, которое стало переломным моментом на пути страны к автономии. Кроме того, 20 февраля 1992 года Верховная Рада приняла решение о переносе празднования Дня Независимости с 16 июля на 24 августа. Следовательно, эта дата стала государственным праздником.