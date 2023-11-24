Свята Катерина вважається покровителькою сімейного щастя та щасливого шлюбу. Цікаво, що якось вона сказала, що вийде заміж лише на красивого, вченого та знатного чоловіка. 24 Канал розкаже більше про сьогоднішній день.

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Катерина походить із родини правителя Олександрії. Християнську віру дівчина прийняла, коли одного разу старець подарував їй ікону Божої Матері з маленьким Ісусом на руках. Завдяки Катерині багато людей прийшло в християнство.

Однак, за щире служіння Богу її схопили, а потім стратили. Тіло Катерини ангели віднесли в храм Синайського монастиря. Згодом святу визнали великомученицею.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна влаштовувати гучні гуляння та вживати алкоголь.

Заборонено робити ремонт, прибирати, прати, шити, вишивати та займатися будь-якою фізичною працею.

Не можна сваритися та лаятися.

Також не варто вирушати в довгу дорогу і запалювати вогонь у печі.

Яке свято в Україні та світі

Сьогодні у всьому світі – Чорна п'ятниця, більш відома як Black Friday. Цього дня магазини пропонують покупцям шалені знижки. Тож люди стоять в довжелезних чергах, щоб купити бажану річ. В останні роки більш популярним є онлайн-шопінг.

Чорна п'ятниця 2023 / Фото Canva

Зазвичай Чорна п'ятниця починається вночі й триває декілька днів. Це свято прийшло до нас зі Сполучених Штатів Америки. Його відзначають одразу після Дня подяки. Крім того, це час перед Новим Роком та Різдвом. Тож у всіх магазинах, на вулицях та у будинках панує святкова атмосфера.