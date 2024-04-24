24 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна відмовляти у допомозі

У середу, 24 квітня, християни вшановують пам'ять мученика Сави Стратилата. Вже цього тижня українці святкуватимуть Вербну неділю, а з понеділка розпочинається Страсний тиждень перед Великоднем.

Зараз віряни продовжують дотримуватися Великого посту, тому не вживають м'ясні та молочні продукти. Крім того, очищаються духовно. А про заборони та народні прикмети сьогоднішнього релігійного свята, розкаже LifeStyle 24.

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День пам'яті мученика Сави Стратилата

Життя Сави Стратилата припадає на III століття, коли правив імператор Авреліан. Святий був його воєводою, однак сповідував християнську віру. Одного разу про це стало відомо. Сава відмовлявся відрікатися від християнства, тому зазнав жорстоких катувань киплячою смолою. Завдяки Ісусу Христу, мученик витерпів усі муки, а язичники повірили в Господа. Однак згодом імператор Авреліан віддав наказ, щоб Стратилата кинули у річку.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити.

Не варто запрошувати додому незнайомих людей.

Краще не відмовляти у допомозі нужденним, інакше прийде біда.

Не рекомендується давати гроші у борг, бо накличете бідність.

Народні прикмети

Жарка погода – до холодного червня.

Дощ – до рясного врожаю жита.

Якщо літатимуть комарі, то чекайте на щедрий врожай вівса.

Якщо почне цвісти черемха, то незабаром похолодає.

Що ще відзначають

24 квітня люди відзначають Міжнародний день секретаря. Свято запровадили для того, аби популяризувати цю професію. З такою ініціативою, зокрема, виступили у Сполучених Штатах Америки у 1952 році.

Також сьогодні маємо Всесвітній день канцтоварів. Щороку свято припадає на останню середу квітня. Його запровадили у 2012 році. Традиційно у цей день говорять про письмо та важливість канцелярського приладдя у наш час.