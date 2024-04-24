Сейчас верующие продолжают придерживаться Великого поста, поэтому не употребляют мясные и молочные продукты. Кроме того, очищаются духовно. А о запретах и народных приметах сегодняшнего религиозного праздника, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти мученика Саввы Стратилата

Жизнь Саввы Стратилата приходится на III век, когда правил император Аврелиан. Святой был его воеводой, однако исповедовал христианскую веру. Однажды об этом стало известно. Савва отказывался отрекаться от христианства, поэтому подвергся жестоким пыткам кипящей смолой. Благодаря Иисусу Христу, мученик вытерпел все мучения, а язычники поверили в Господа. Однако впоследствии император Аврелиан отдал приказ, чтобы Стратилата бросили в реку.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и сквернословить.

Не стоит приглашать домой незнакомых людей.

Лучше не отказывать в помощи нуждающимся, иначе придет беда.

Не рекомендуется давать деньги в долг, потому что накличете бедность.

Народные приметы

Жаркая погода – к холодному июню.

Дождь – к обильному урожаю ржи.

Если будут летать комары, то ждите щедрый урожай овса.

Если начнет цвести черемуха, то вскоре похолодает.

Что еще отмечают

24 апреля люди отмечают Международный день секретаря. Праздник ввели для того, чтобы популяризировать эту профессию. С такой инициативой, в частности, выступили в Соединенных Штатах Америки в 1952 году.

Также сегодня имеем Всемирный день канцтоваров. Ежегодно праздник приходится на последнюю среду апреля. Его ввели в 2012 году. Традиционно в этот день говорят о письме и важности канцелярских принадлежностей в наше время.