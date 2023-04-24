Яке свято 24 квітня – що сьогодні не можна робити, прикмети та все про цей день
24 квітня православні християни вшановують Антипа Пергамського. У світі відзначають День водопровідника. Що не можна робити та більше про сьогодні дивіться нижче.
24 квітня у церковному календарі – день пам'яті мученика Антипа Пергамського. Він є відомими учнем Іоанна Богослова та єпископом Пергамської церкви, пише 24 Канал.
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Антип Пергамський не хотів відмовлятися від віри в Ісуса Христа та поклонятися язичницьким ідолам, через що зіткнувся з жорстокими переслідуваннями. Через це його кинули до храму Артеміди – там він загинув мученицькою смертю. Тіло Антипа врешті-решт було таємно поховано християнами. На цьому місці спорудили храм, де багато людей шукали зцілення.Іменини 24 квітня святкують Микола, Антип, Прохор, Петро, Олександр, Горацій, Яків, Людмила.
В Антипів день було заведено готувати та куштувати домашнє пиво.
Що не можна робити сьогодні
- 24 квітня здавна вважалось неврожайним днем, тому не можна працювати на городі.
- Заборонено займатись рукоділлям: вишивати, шити, в'язати.
- Краще не вирушати у подорожі.
- Не можна лихословити та лаятися.
Прикмети на 24 квітня
- Якщо вранці мороз, а вдень сніг – ще цілий місяць буде холодно.
- Зацвіла верба – скоро буде потепління.
- Зранку 24 квітня туманно – буде хороший врожай.
- Червоне небо – усю весну буде холодно.
- На річці все ще видно лід – літо буде холодним.
День в Україні та світі
Міжнародний день солідарності молоді. Це свято започаткувала Всесвітня федерація демократичної молоді з нагоди дня завершення конференції в Бандунзі.
День водопровідника. Сьогодні професійне свято святкують водопровідники, чия професія важлива, але часом недооцінена.
Всесвітній тиждень імунізації. Свято створила ВООЗ, з часом воно стало популярним в Україні. Цього тижня популяризують імунізацію – профілактичні заходи для захисту від інфекційних захворювань.