Яке свято 24 квітня – що сьогодні не можна робити, прикмети та все про цей день

24 квітня православні християни вшановують Антипа Пергамського. У світі відзначають День водопровідника. Що не можна робити та більше про сьогодні дивіться нижче.

24 квітня у церковному календарі – день пам'яті мученика Антипа Пергамського. Він є відомими учнем Іоанна Богослова та єпископом Пергамської церкви, пише 24 Канал.

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Антип Пергамський не хотів відмовлятися від віри в Ісуса Христа та поклонятися язичницьким ідолам, через що зіткнувся з жорстокими переслідуваннями. Через це його кинули до храму Артеміди – там він загинув мученицькою смертю. Тіло Антипа врешті-решт було таємно поховано християнами. На цьому місці спорудили храм, де багато людей шукали зцілення.

святкують Микола, Антип, Прохор, Петро, Олександр, Горацій, Яків, Людмила.

В Антипів день було заведено готувати та куштувати домашнє пиво.

Що не можна робити сьогодні

24 квітня здавна вважалось неврожайним днем, тому не можна працювати на городі.

Заборонено займатись рукоділлям: вишивати, шити, в'язати.

Краще не вирушати у подорожі.

Не можна лихословити та лаятися.

Прикмети на 24 квітня

Якщо вранці мороз, а вдень сніг – ще цілий місяць буде холодно.

Зацвіла верба – скоро буде потепління.

Зранку 24 квітня туманно – буде хороший врожай.

Червоне небо – усю весну буде холодно.

На річці все ще видно лід – літо буде холодним.

День в Україні та світі

Міжнародний день солідарності молоді. Це свято започаткувала Всесвітня федерація демократичної молоді з нагоди дня завершення конференції в Бандунзі.

День водопровідника. Сьогодні професійне свято святкують водопровідники, чия професія важлива, але часом недооцінена.

Всесвітній тиждень імунізації. Свято створила ВООЗ, з часом воно стало популярним в Україні. Цього тижня популяризують імунізацію – профілактичні заходи для захисту від інфекційних захворювань.