23 квітня у церковному календарі – день пам'яті мучеників Терентія, Африкана, Зінона, Помпія, Олександра, Феодора, Максима та 33 інших. Вони були християнами та жили в Африці, повідомляє 24 Канал.

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Тамтешній імператор наказав переслідувати та саджати у в'язницю всіх православних. Окрім того, він звелів знущатись з них та вимагати зректися віри. Лише 40 мучеників стерпіли усі страждання та залишилися вірними.

23 квітня також святкують Томину або Провідну неділю. Сьогодні варто сходити до церкви та розділити освячену проскуру. Також серед християн заведено ходити у Томину неділю на цвинтар.

День ангела 23 квітня святкують Африкан, Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.

Що не можна робити в цей день

Вважалося, що в цей день не можна брати в руки цвяхи, молоток чи гострі предмети.

Сьогодні не можна займатись прибиранням та працею на городі.

Варто відмовитися від риболовлі.

Заборонено лихословити та погано думати про інших.

Прикмети на 23 квітня

Видніються сережки на вільсі – заморозків більше не буде.

Розквітає бузок – травень буде теплим.

Якщо сьогодні похмурий день – літо буде дощовим.

Сильний вітер – врожай буде бідним.

День в Україні та світі

Всеукраїнський день психолога. Це професійне свято людей, що допомагають впоратись з різними психологічними проблемами. Важливо не соромитися походу до психолога та звертатись до спеціалістів у разі потреби, адже психологічне здоров'я важливе так само, як психологічне.

Всесвітній день і ніч книги та авторського права. Ніч книги – це свято читання, метою якого є надихнути читати більше й знаходити час для розвитку. Тоді як День книги створила ЮНЕСКО 1995 року, надихнувшись легендою про святого Георгія, який обмінював квітку на книгу.

Міжнародний день англійської мови й День Шекспіра. Ці свята створили до дня народження британського поета, що став національним символом