24 грудня католики відзначають Святий Вечір. За традицією, господині в цей день подають на стіл 12 пісних страв, а починається Свята Вечеря із запалювання свічки й промовляння спільної молитви. В кінці Святвечора традиційно співають колядки та йдуть до храму на святкову різдвяну Месу.

Переддень Різдва завжди наповнений особливою атмосферою. Це чудовий час для об'єднання родин за одним столом, час для вшанування багатолітніх традицій та звичаїв.

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