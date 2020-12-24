24 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 декабря католики отмечают Сочельник. По традиции, хозяйки в этот день подают на стол 12 постных блюд, а начинается Святая Вечеря с зажигания свечи и произнесения совместной молитвы. В конце Сочельника традиционно поют колядки и идут в храм на праздничную рождественскую мессу.
Канун Рождества всегда наполнен особой атмосферой. Это прекрасное время для объединения семей за столом, время для чествования многолетних традиций и обычаев.
Читайте также Блюда на Католическое Рождество: что приготовить на Сочельник
Именины сегодня празднуют: Даниил
Приметы
- Синие облака на небе – к теплым дождям.
- Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки, погода в апреле будет погожей.
- Если на земле лежит снег – лето будет холодным.
- Ясное и звездное небо – к утренним заморозкам.
Что можно делать 24 декабря
- В канун Рождества избегайте слишком ярких нарядов. Наденьте на Святую Вечерю вышиванку или ту одежду, которая не будет привлекать внимание.
- В Святую ночь наступает магическое время, который способствует осуществлению и реализации задуманного, поэтому смело загадывайте желание.
- Попросите прощения у всех людей, которых вы обидели.
- Пообщайтесь поближе с родными, возможно, они нуждаются в вашей помощи.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter