24 червня – яке свято сьогодні й що не можна робити, цікаві прикмети на цей день

24 червня церква згадує апостола Варнаву. У світі сьогодні святкують Міжнародний день феї. Що не можна робити сьогодні та більше про цей день дивіться далі.

24 червня віряни православної церкви вшановують апостолів Варфоломія та Варнаву від 70, повідомляє 24 Канал. Вони присвятили своє життя проповідуванню християнства.

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Апостол Варфоломій був родом з Кани Галілейської, він один з 12 апостолів Христа. Після вознесіння Господа Варфоломій проповідував у різних країнах і мав дари зцілення.

Апостол Варнава був серед обраних 70 учнів Ісуса Христа. Його особливим даром вважали втішення – Варнава завжди знаходив вдале слово для підтримки. І Варнава, і Варфоломій загинули як мученики.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено рвати траву чи зривати польові квіти.

Не можна сваритися з рідними сьогодні.

День невдалий для нових починань та далеких поїздок.

Сьогодні краще не стригти волосся.

24 червня святкують Варфоломій, Марія.

Прикмети на 24 червня

Теплі ночі обіцяють гарний врожай плодових дерев.

Пуп'янки шипшини не розкрилися – буде дощ.

Горобина розквітла – восени чекайте на гриби.

Бджоли та метелики літають біля дерев – дощу не чекайте.

Качки пірнають та купаються у воді – може піти злива.

День в Україні та світі

Міжнародний день феї. Це свято створили, щоб розважити дітей та дорослих. У цей день можна поцікавитись історією виникнення міфічних персонажів та що вони означали в різних культурах.

Міжнародний день поінформованості про сколіоз. Подію заснували у Великій Британії, щоб підвищити проінформованість суспільства.