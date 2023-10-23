23 жовтня – яке свято й що не можна робити сьогодні: цікаві прикмети на день
23 жовтня у церковному календарі - апостола Якова. В Україні сьогодні відзначають День рекламіста. Що не можна робити сьогодні – читайте далі.
23 жовтня віряни вшановують пам'ять апостола Якова, брата Господнього. Він був одним з 70 Христових учнів, пише 24 Канал.
Цікаво 5 імен голлівудських акторів, які вам добре відомі
Яків був братом Ісуса Христа "від плоті". Тобто його батьком був Йосип Обручник, чоловік Діви Марії. Яків з дитинства був дуже побожним та дотримувався кількох обітниць. Все життя він присвятив Богові.
Вважається, що Ісус Христос призначив Якова першим єпископом Єрусалиму. Він навернув багатьох у християнство, але водночас став ворогом для фарисеїв. Вони зіштовхнули Якова з даху після шантажу через віру, так єпископ загинув.Іменини 23 жовтня святкують Петро, Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритися й тримати на когось зло.
- Заборонено сьогодні брати кошти в борг.
- Краще не займатися справами інших - це до нещастя.
- Вважалось, що сьогодні не можна займатись ремонтом.
Прикмети на 23 жовтня
- Роги місяця вказують на той бік, звідки буде вітер.
- Упав дощ – до щедрого врожаю наступного року.
- Верба вже скидає листя – зима буде ранньою.
- Сніг випав і не розтанув – до теплої зими.
- Якщо досі не було морозу – ще 4 тижні можна не чекати зими.
День в Україні та світі
День рекламіста. Це молоде професійне свято для тих, хто працює у сфері реклами. Його започаткували у 1994 році, щоб відзначити працю дизайнерів, маркетологів, промоутерів.