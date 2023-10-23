23 жовтня – яке свято й що не можна робити сьогодні: цікаві прикмети на день

23 жовтня у церковному календарі - апостола Якова. В Україні сьогодні відзначають День рекламіста. Що не можна робити сьогодні – читайте далі.

23 жовтня віряни вшановують пам'ять апостола Якова, брата Господнього. Він був одним з 70 Христових учнів, пише 24 Канал.

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Яків був братом Ісуса Христа "від плоті". Тобто його батьком був Йосип Обручник, чоловік Діви Марії. Яків з дитинства був дуже побожним та дотримувався кількох обітниць. Все життя він присвятив Богові.

Вважається, що Ісус Христос призначив Якова першим єпископом Єрусалиму. Він навернув багатьох у християнство, але водночас став ворогом для фарисеїв. Вони зіштовхнули Якова з даху після шантажу через віру, так єпископ загинув.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися й тримати на когось зло.

Заборонено сьогодні брати кошти в борг.

Краще не займатися справами інших - це до нещастя.

Вважалось, що сьогодні не можна займатись ремонтом.

23 жовтня святкують Петро, Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.

Прикмети на 23 жовтня

Роги місяця вказують на той бік, звідки буде вітер.

Упав дощ – до щедрого врожаю наступного року.

Верба вже скидає листя – зима буде ранньою.

Сніг випав і не розтанув – до теплої зими.

Якщо досі не було морозу – ще 4 тижні можна не чекати зими.

День в Україні та світі

День рекламіста. Це молоде професійне свято для тих, хто працює у сфері реклами. Його започаткували у 1994 році, щоб відзначити працю дизайнерів, маркетологів, промоутерів.