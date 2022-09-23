Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

23 вересня день Ангела відзначаєють Євген, Антоній, Костянтин, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

День міста Полтава;

День осіннього рівнодення;

У 2008 році відбулася презентація першої версії операційної системи "Android";

У 2002 році в Бельгії набув чинності закон про евтаназію;

У 1938 році під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити в 6939 році;

У 1848 році американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку.

Свято в церковному календарі

23 вересня в церковному календарі вшановується пам’ять Павла і Петра – єпископів Нікейських. Згідно з переказами, жили вони в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна.

Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загuнув мучeницькoю cмеpтю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.

Прикмети 23 вересня

Вітер північно-західний – зима буде люта, а південно-східний – тепла;

Якщо багато горобини – осінь заплаче дощами, а зима морозами.

Що не можна робити 23 вересня