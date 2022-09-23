Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
23 вересня день Ангела відзначаєють Євген, Антоній, Костянтин, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Свято в Україні та світі
- День міста Полтава;
- День осіннього рівнодення;
- У 2008 році відбулася презентація першої версії операційної системи "Android";
- У 2002 році в Бельгії набув чинності закон про евтаназію;
- У 1938 році під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити в 6939 році;
- У 1848 році американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку.
Свято в церковному календарі
23 вересня в церковному календарі вшановується пам’ять Павла і Петра – єпископів Нікейських. Згідно з переказами, жили вони в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна.
Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загuнув мучeницькoю cмеpтю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.
Прикмети 23 вересня
- Вітер північно-західний – зима буде люта, а південно-східний – тепла;
- Якщо багато горобини – осінь заплаче дощами, а зима морозами.
Що не можна робити 23 вересня
- Сьогодні не можна починати нові справи;
- Не варто в цей день бажати комусь зла, думати про погане чи тримати образу.