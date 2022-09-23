Именины: кто в этот день празднует день Ангела

23 сентября день Ангела отмечают Евгений, Антоний, Константин, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

День города Полтава;

День осеннего равноденствия;

В 2008 году состоялась презентация первой версии операционной системы "Android";

В 2002 году в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии;

В 1938 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке заложена капсула времени, которую должны раскрыть в 6939 году;

В 1848 году американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку.

Праздник в церковном календаре

23 сентября в церковном календаре почитается память Павла и Петра – епископов Никейских. Согласно преданию, жили они в IX веке во время правления царя Льва Исаверянина.

Святой Петр всегда боролся с язычниками, из-за чего погиб мученической смертью. Павел проповедовал на территории Никеи, о его жизни мало сведений.

Приметы 23 сентября

Ветер северо-западный – зима будет лютая, а юго-восточный – теплая;

Если много рябины – осень заплачет дождями, а зима морозами.

Что нельзя делать 23 сентября