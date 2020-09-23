Що можна і не можна робити 23 вересня / Фото з відкритих джерел

23 вересня в народному календарі вшановують святих Петра і Павла – єпископів Нікейських. В народі це осіннє свято називають"Павло-горобинник", адже вважається, що саме цього дня горобина найсолодша в році. Окрім вересневого свята, Петра і Павла офіційно відзначають 12 липня.