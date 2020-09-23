Что можно и нельзя делать 23 сентября / Фото из открытых источников

23 сентября в народном календаре чествуют святых Петра и Павла – епископов Никейских. В народе этот осенний праздник называют "Павел-рябинник", ведь считается, что именно в этот день рябина самая сладкая в году. Кроме сентябрьского праздника, Петра и Павла официально отмечают 12 июля.