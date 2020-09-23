23 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 сентября в народном календаре чествуют святых Петра и Павла – епископов Никейских. В народе этот осенний праздник называют "Павел-рябинник", ведь считается, что именно в этот день рябина самая сладкая в году. Кроме сентябрьского праздника, Петра и Павла официально отмечают 12 июля.
Именины сегодня празднуют: Андрей, Петр, Павел.
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Народные приметы на 23 сентября
– Много рябины в лесу – к пасмурной осени и суровой зиме.
– Мало рябины – осень будет сухой, а зима – поздней.
Что можно делать 23 сентября
- В этот день нужно собирать рябину. Рябина, которую соберут в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головную боль.
- Веточка рябины поставленная в этот день на столе принесет счастье в дом.
- Чтобы в доме было благополучие, а нечистая сила обходила семью – надо ягоды рябины поставить под крышу в доме.
- Сегодняшний день удачен для дальних поездок. Они пройдут удачно и легко.
Что нельзя делать 23 сентября
- Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
- Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.
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