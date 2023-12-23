Феодул, Саторнин, Євпор, Геласій, Євникіан, Зотик, Помпій, Агафопус, Василід та Єварест – це святі мученики Критські, яких імператор Декій покарав за віру в Ісуса Христа. Це трапилося у III столітті, пише 24 Канал.

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В той час імператор Декій переслідував та жорстоко карав всіх християн. Якось до нього прийшли 10 чоловіків, які відкрито заявили про свою віру та сказали, що не будуть поклонятися ідолам. За це вони зазнали немислимих катувань, які тривали 30 днів, а згодом – відправилися на страту.

Що не можна робити

Не можна вживати їжу тваринного походження, бо ще триває Різдвяний піст.

Заборонено брати до рук гострі предмети, оскільки можете поранитися.

Жінкам не рекомендують підшивати одяг, бо вкоротите собі віку.

Не можна сваритися, лихословити та злитися.

Народні прикмети

Якщо випаде сніг та здійметься сильний вітер, то липень буде холодний.

Сніг, який сильно рипить під ногами, – до морозів.

Якщо кішка цілий день шукатиме теплого місця, то скоро прийде похолодання.

Якщо ясно світитимуть зорі, то ніч буде морозяною.

Що ще відзначають сьогодні

Сьогодні у США відзначають національне свято – День різдвяного кіномарафону. Воно також популярне у всьому світі. У цей день заведено відкладати всі справи та проводити час вдома, переглядаючи улюблені різдвяні та новорічні фільми.

Також 23 грудня – Свято людського світла, яке ще називають Днем внутрішнього світла. Вперше його відзначили у 2001 році. Сьогодні варто проявити співчуття, взаємодопомогу, вірність, доброту, рішучість та відповідальність. Крім того, потрібно запалити чотири свічки різних кольорів, які символізують надію, людяність, розум та співчуття. Також у це свято заведено робити добрі справи.