22 вересня віряни вшановують пам'ять мученика Фоки й пророка Йони, пише 24 Канал. Пророк Іона мав пророкувати серед язичників у столиці Ассирійського царства, щоб запобігти загибелі міста.

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Йона спочатку відмовився виконувати Божу волю. Пливучи на кораблі, його викинуло в море. Там Йону проковтнув кит – пророк провів у череві три доби у молитвах. Коли кит виплюнув його на берег, Йона таки пішов проповідувати до Ніневії. Мешканці міста покаялися, тому Бог пробачив їх на понад 200 років.

Священномученик Фока Синопський жив у місті Синоп. Він славився як праведник з даром цілющого дотику, що змушував бісів виходити з людей. Він став єпископом, але в період гонінь на християн Фоку примушували відмовитися від віри. Єпископа стратили.

День ангела 22 вересня святкують Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Параска.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися.

Заборонено лінуватися та спати надто довго – це до проблем з грошима.

Не можна сьогодні займатися важкою фізичною працею.

Краще не ловити та не їсти риб – на згадку про те, як пророк просидів у череві кита.

Прикмети на 22 вересня

Якщо павутина довга – до ясної осені, а сніг прийде нескоро.

Ввечері потеплішало – чекайте сильний вітер.

Опадає багато листя – до суворої зими.

Якщо чути грім – зима буде без опадів.

День в Україні та світі

День партизанської слави України. Свято заснували у 2001 році на згадку про партизанів Другої світової війни. Та з початком російського вторгнення партизанський рух набув нового важливого значення у боротьбі за волю.