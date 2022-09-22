Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

22 вересня день Ангела відзначаєють Ганна, Григорій, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

День без автомобілів;

День партизанської слави України;

Всесвітній день захисту слонів;

Всесвітній день носорога;

День білого шоколаду.

Свято в церковному календарі

22 вересня в церковному календарі вшановують пам'ять святих і праведних Йоакима та Анну – батьків Діви Марії. Праведним Анні та Йоакиму потрібно молитися у випадках безпліддя. Саме це святе подружжя довго не могло зачати дитину, але через роки молитов Господь послав їм дівчинку, яка потім стала матір'ю Христа.

Батьки Пречистої Діви мали знатне походження. Іоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а свята Анна була донькою священника. Відомо, що Іоаким помер у 80 років, а Анна не дожила до Благовіщення Марії, хоч часто на іконах її зображують разом з донькою і маленьким онуком Ісусом.



22 вересня вшановують батьків Діви Марії

Прикмети 22 вересня

Немає птахів – зима буде холодною;

Багатий врожай горобини – на дощову осінь.

Що не можна робити 22 вересня