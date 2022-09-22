Именины: кто в этот день празднует день Ангела

22 сентября день Ангела отмечают Анна, Григорий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

Читайте также Лучшие поздравления с днем рождения: красивые картинки, стихи и проза

Праздник в Украине и мире

День без автомобилей;

День партизанской славы Украины;

Всемирный день защиты слонов;

Всемирный день носорога;

День белого шоколада.

Праздник в церковном календаре

22 сентября в церковном календаре чтят память святых и праведных Иоакима и Анну – отцов Девы Марии. Праведным Анне и Иоакиму следует молиться в случаях бесплодия. Именно эти святые супруги долго не могли зачать ребенка, но спустя годы молитв Господь послал им девочку, которая затем стала матерью Христа.

Родители Пречистой Девы имели знатное происхождение. Иоаким происходил из рода Иуды и был потомком царя Давида, а святая Анна была дочерью священника. Известно, что Иоаким умер в 80 лет, а Анна не дожила до Благовещения Марии, хотя часто на иконах ее изображают вместе с дочерью и маленьким внуком Иисусом.



22 сентября чествуют родителей Девы Марии

Приметы 22 сентября

Нет птиц – зима будет холодной;

Обильный урожай рябины – на дождливую осень.

Что нельзя делать 22 сентября