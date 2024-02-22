Яке свято 22 лютого: чому сьогодні не можна прибирати в будинку

22 лютого у церковному календарі – це день знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії. Перед тим, як люди дізналися про таємні поховання у Константинополі, на тому місці відбувалися неймовірні чудеса.

Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів та Міжнародний день бойскаутів. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24.

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День знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії

У цей день, зокрема, були знайдені мощі одного з 70 святих апостолів Андроніка, єпископа Паннонійського, його дружини та сподвижниці Іунії. Про таємні поховання говорив апостол Павло. Знайдені мощі християнських мучеників віднесли у церкву. Згодом візантійський імператор Андронік I Комнін наказав побудувати там храм, який присвятив своєму святому. Він запам'ятався жорстоким правлінням.

Що не можна робити

Не можна носити старий одяг, бо накличете проблеми.

Не варто прибирати у домі, інакше позбудетеся радощів.

Заборонено вбивати павуків, адже у сім'ю прийдуть нещастя.

Дівчатам сьогодні краще не бути наодинці.

Народні прикмети

Якщо почнеться хуртовина, то весна буде довгою.

Суха погода – до сонячної осені.

Якщо буде холодна погода, то чекайте на дощове літо.

Сонячний день – до теплого року.

Що ще відзначають

22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Його запровадила міжнародна правозахисна організація Victim Support Europe у 1990 році у Стокгольмі. Відомо, що вона займається захистом прав жертв злочинів.

Крім того, сьогодні – Міжнародний день бойскаутів. Цей рух заснував професійний військовий Роберт Баден-Павелл, який був родом з Великобританії. У 1907 році чоловік організував перший скаутський табір на острові Браунсі. В Україні скаутинг з'явився трошки пізніше, а саме у 1911 році, коли створили організацію "Пласт".