Яке свято 22 лютого: чому сьогодні не можна прибирати в будинку
22 лютого у церковному календарі – це день знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії. Перед тим, як люди дізналися про таємні поховання у Константинополі, на тому місці відбувалися неймовірні чудеса.
Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів та Міжнародний день бойскаутів. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24.
Важливо Православний календар на лютий 2024: які релігійні свята відзначатимемо по-новому
День знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії
У цей день, зокрема, були знайдені мощі одного з 70 святих апостолів Андроніка, єпископа Паннонійського, його дружини та сподвижниці Іунії. Про таємні поховання говорив апостол Павло. Знайдені мощі християнських мучеників віднесли у церкву. Згодом візантійський імператор Андронік I Комнін наказав побудувати там храм, який присвятив своєму святому. Він запам'ятався жорстоким правлінням.
Що не можна робити
- Не можна носити старий одяг, бо накличете проблеми.
- Не варто прибирати у домі, інакше позбудетеся радощів.
- Заборонено вбивати павуків, адже у сім'ю прийдуть нещастя.
- Дівчатам сьогодні краще не бути наодинці.
Народні прикмети
- Якщо почнеться хуртовина, то весна буде довгою.
- Суха погода – до сонячної осені.
- Якщо буде холодна погода, то чекайте на дощове літо.
- Сонячний день – до теплого року.
Що ще відзначають
22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Його запровадила міжнародна правозахисна організація Victim Support Europe у 1990 році у Стокгольмі. Відомо, що вона займається захистом прав жертв злочинів.
Крім того, сьогодні – Міжнародний день бойскаутів. Цей рух заснував професійний військовий Роберт Баден-Павелл, який був родом з Великобританії. У 1907 році чоловік організував перший скаутський табір на острові Браунсі. В Україні скаутинг з'явився трошки пізніше, а саме у 1911 році, коли створили організацію "Пласт".