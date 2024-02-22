Кроме того, сегодня отмечается Международный день поддержки жертв преступлений и Международный день бойскаутов. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.

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День обретения мощей христианских мучеников, что в Евгении

В этот день, в частности, были найдены мощи одного из 70 святых апостолов Андроника, епископа Паннонийского, его жены и сподвижницы Иунии. О тайных захоронениях говорил апостол Павел. Найденные мощи христианских мучеников отнесли в церковь. Впоследствии византийский император Андроник I Комнин приказал построить там храм, который посвятил своему святому. Он запомнился жестоким правлением.

Что нельзя делать

Нельзя носить старую одежду, потому что накличете проблемы.

Не стоит убирать в доме, иначе лишитесь радости.

Запрещено убивать пауков, ведь в семью придут несчастья.

Девушкам сегодня лучше не быть наедине.

Народные приметы

Если начнется метель, то весна будет долгой.

Сухая погода – к солнечной осени.

Если будет холодная погода, то ждите дождливого лета.

Солнечный день – к теплому году.

Что еще отмечают

22 февраля отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. Его ввела международная правозащитная организация Victim Support Europe в 1990 году в Стокгольме. Известно, что она занимается защитой прав жертв преступлений.

Кроме того, сегодня – Международный день бойскаутов. Это движение основал профессиональный военный Роберт Баден-Павелл, который был родом из Великобритании. В 1907 году мужчина организовал первый скаутский лагерь на острове Браунси. В Украине скаутинг появился чуть позже, а именно в 1911 году, когда создали организацию "Пласт".