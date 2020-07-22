22 липня в народному календарі вшановують Панкратія і Кирила. В народі цей день називався "чорничним", оскільки саме цього дня починали збирати чорницю.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Костянтин, Федір.

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Народні прикмети на 22 липня

– Багато чорниці вродило – морози взимку почнуться рано і будуть сильними.

– Якщо вночі місяць почав виглядати темнішим, то чекайте дощів до кінця липня.

– Щоб огірки добрий урожай давали, потрібно їх висадити на грядці, де минулого року росла кукурудза.

– Хто сьогодні чорницю їсти буде, той стане здоровим, красивим і сильним.

– Якщо під час збору врожаю огірків один огірок таємно закопати на грядках, то урожай буде багатим.

Що можна робити 22 липня

Якщо, дивлячись на вечірнє небо, ви побачите падаючу зірку – чекайте на приємну несподіванку.

Що не можна робити 22 липня