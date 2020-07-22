22 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 липня в народному календарі вшановують Панкратія і Кирила. В народі цей день називався "чорничним", оскільки саме цього дня починали збирати чорницю.
Іменини сьогодні святкують: Кирило, Костянтин, Федір.
Читайте також З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Народні прикмети на 22 липня
– Багато чорниці вродило – морози взимку почнуться рано і будуть сильними.
– Якщо вночі місяць почав виглядати темнішим, то чекайте дощів до кінця липня.
– Щоб огірки добрий урожай давали, потрібно їх висадити на грядці, де минулого року росла кукурудза.
– Хто сьогодні чорницю їсти буде, той стане здоровим, красивим і сильним.
– Якщо під час збору врожаю огірків один огірок таємно закопати на грядках, то урожай буде багатим.
Що можна робити 22 липня
- Якщо, дивлячись на вечірнє небо, ви побачите падаючу зірку – чекайте на приємну несподіванку.
Що не можна робити 22 липня
- У цей день не можна нікому ні в чому відмовляти.
- Категорично заборонені цього дня сварки в сім'ї.
- Не рекомендовано починати нові справи або планувати поїздки – це може призвести до невдач.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter