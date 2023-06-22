22 червня – яке сьогодні свято і хто святкує іменини в цей день

22 червня християни вшановують святого Кирила. В Україні відзначають День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни. Дивіться далі, що не можна робити сьогодні.

22 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Кирила Олександрійського, пише 24 Канал. Кирило народився у християнській родині. В юному віці він пішов у скит в Нітрійських горах.

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Кирило провів у пустелі 6 років, а після цього його висвятили б на диякона. Він багато проповідував, а після смерті Феофіла став єпископом Олександрійським. Святий багато боровся за віру та залишив чимало творів про християнство.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна з'ясовувати стосунки та сваритися.

Сьогодні краще не працювати з рослинами.

Вважалось, що сьогодні не можна одягати чорне.

Не варто розповідати про свої цілі й плани.

Прикмети на 22 червня

Сьогодні впав дощ – буде поганий врожай.

Багато зірок на небі – значить буде й багато грибів восени.

Якщо сонце тьмяне – чекайте дощу.

Стелиться туман над водою зранку – погода буде сонячна.

22 червня святкують Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла.

День в Україні та світі

День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день вшановують жертв, які загинули під час бойових дій Другої світової війни на території країни. 22 червня почалась німецько-радянська війна, через яку загинув приблизно кожен 5 українець.