22 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Кирила Олександрійського, пише 24 Канал. Кирило народився у християнській родині. В юному віці він пішов у скит в Нітрійських горах.

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Кирило провів у пустелі 6 років, а після цього його висвятили б на диякона. Він багато проповідував, а після смерті Феофіла став єпископом Олександрійським. Святий багато боровся за віру та залишив чимало творів про християнство.

День ангела 22 червня святкують Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна з'ясовувати стосунки та сваритися.

Сьогодні краще не працювати з рослинами.

Вважалось, що сьогодні не можна одягати чорне.

Не варто розповідати про свої цілі й плани.

Прикмети на 22 червня

Сьогодні впав дощ – буде поганий врожай.

Багато зірок на небі – значить буде й багато грибів восени.

Якщо сонце тьмяне – чекайте дощу.

Стелиться туман над водою зранку – погода буде сонячна.

День в Україні та світі

День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день вшановують жертв, які загинули під час бойових дій Другої світової війни на території країни. 22 червня почалась німецько-радянська війна, через яку загинув приблизно кожен 5 українець.