22 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

22 березня віряни вшановують пам'ять Сорока святих або Сорока мучеників. У світі святкують День таксиста, а свої іменини відзначає Валерій. Які прикмети є у цей день і що не можна робити – дивіться нижче.

У православному календарі 22 березня свято Сорока мучеників – вшановується пам'ять сорока Севастійських святих, повідомляє 24 Канал. Вони жили за часів давньоримського імператора Ліцинія.

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Імператор був язичником, тому видав наказ зректися християнства усіх вірян, щоб не піддатись жорстокому вбивству. Але 40 воїнів римської армії відмовилися йти на це, й навіть не велися ні на заохочування, ні на катування.

Імператор тоді вирішив влаштувати жорстоку перевірку їхньої віри. Він змусив воїнів зайти в холодне озеро, що було вкрите кригою. На березі розпалили вогнища, теплі ванни й лазні. Севастійці могли піти зігрітися тільки у тому випадку, якби відмовилися від віри. Але вони лиш втішали один одного: так минуло три дні й три ночі.

Один солдат вирішив все-таки вийти з озера, але помер через перепад температури – так воїнів залишилося 39. Та один з наглядачів побачив видіння, як ангели увінчують воїнів коронами. Він вирішив проголосити себе християнином і приєднатися до них: таким чином число мучеників знову стало 40. На четвертий ранок більшість чоловіків загинуло, а решту вбили. Тіла мучеників спалили, але їх згадують досі й переповідають історії про героїзм та сміливість.



Сорок мучеників / Фото з Вікіпедії

Що не можна робити в цей день

Краще не братися за ремонт речей.

Слід дотриматися посту: не вживати м'ясні, молочні продукти та яйця. Можна їсти рибу.

У цей день відмовтесь від домашньої роботи: прання, прибирання, шиття.

22 березня не варто займатися будь-якою фізичною працею.

Не можна лихословити й сердитися.

, у світі відзначають День таксиста і Всесвітній день водних ресурсів. Іменини святкують: Леонтій, Микола, Ілля, Валерій, Тарас, Панас, Олександр, Кирило.

Прикмети на 22 березня