21 травня віряни вшановують пам'ять Іоанна (Івана) Богослова, повідомляє 24 Канал. Він був апостолом та євангелістом, а також відомий своїми одкровеннями.

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Іоанн Богослов був одним з улюблених учнів Христа, після Якова й Петра. Саме йому Ісус доручив доглядати за матір'ю Марією. Це він і робив до Успіння. Згодом Іван працював та проповідував у Малій Азії, зокрема місті Ефес.

21 травня також день пам'яті преподобного Арсенія Великого. Він народився у християнській родині та здобув хорошу освіту. Але вирішив присвятити життя Богу: постригся у ченці та зберігав безмовний спосіб життя. Але не відмовляв тим, хто приходив до нього за порадою.

Іменини 21 травня святкують Адріан, Арсеній, Іван, Ян.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна важко працювати та робити фізичну роботу.

Заборонено сваритися з іншими та лаятися.

Вважалось, що сьогодні не можна різати овочі – це до неврожаю.

Краще не нарікати сьогодні на свою долю.

Не можна давати в борг – гроші не повернуться.

Прикмети на 21 травня

Небо червоне зранку – до дощу.

Якщо сьогодні впав дощ – щедро вродять гриби.

Ввечері видно веселку – завтра буде теплий день.



Міжнародний день чаю / Фото Pixabay

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