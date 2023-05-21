21 мая верующие чтят память Иоанна (Ивана) Богослова, сообщает 24 Канал. Он был апостолом и евангелистом, а также известен своими откровениями.

Смотрите также День банковского работника: картинки-поздравления с праздником

Иоанн Богослов был одним из любимых учеников Христа после Иакова и Петра. Именно ему Иисус поручил ухаживать за матерью Марией. Это он и делал до Успения. Впоследствии Иван работал и проповедовал в Малой Азии, в частности, в городе Эфес.

21 мая также день памяти преподобного Арсения Великого. Он родился в христианской семье и получил хорошее образование. Но решил посвятить жизнь Богу: постригся в монахи и хранил безмолвный образ жизни. Но не отказывал тем, кто приходил к нему за советом.

Именины 21 мая празднуют Адриан, Арсений, Иоанн, Ян.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя тяжело работать и делать физическую работу.

Запрещено ссориться с другими и ругаться.

Считалось, что сегодня нельзя резать овощи – к неурожаю.

Лучше не сетовать сегодня на свою судьбу.

Нельзя давать взаймы – деньги не вернутся.

Приметы на 21 мая

Небо красное утром – к дождю.

Если сегодня упал дождь – щедро уродят грибы.

Вечером видна радуга – завтра будет теплый день.



Международный день чая / Фото Pixabay

День в Украине и мире

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Этому празднику положила начало ООН, чтобы напоминать о важности и потребности каждой культуры в мире.

День памяти жертв политических репрессий. Событию положил начало Виктор Ющенко в 2007 году, оно отмечается каждое третье воскресенье мая. В этот день важно вспоминать о терроре, совершенном Советским Союзом против украинцев.

День памяти умерших от СПИДа. ВОЗ основала это событие, чтобы напоминать о серьезности болезни. Важно проверять себя этим заболеванием, чтобы вовремя начать терапию.

Международный день чая. Этот праздник относительно молодой – его учредила ООН в 2019 году. Сегодня можно устраивать чаепитие и узнавать больше о напитке.