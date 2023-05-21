21 мая верующие чтят память Иоанна (Ивана) Богослова, сообщает 24 Канал. Он был апостолом и евангелистом, а также известен своими откровениями.
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Иоанн Богослов был одним из любимых учеников Христа после Иакова и Петра. Именно ему Иисус поручил ухаживать за матерью Марией. Это он и делал до Успения. Впоследствии Иван работал и проповедовал в Малой Азии, в частности, в городе Эфес.
21 мая также день памяти преподобного Арсения Великого. Он родился в христианской семье и получил хорошее образование. Но решил посвятить жизнь Богу: постригся в монахи и хранил безмолвный образ жизни. Но не отказывал тем, кто приходил к нему за советом.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя тяжело работать и делать физическую работу.
- Запрещено ссориться с другими и ругаться.
- Считалось, что сегодня нельзя резать овощи – к неурожаю.
- Лучше не сетовать сегодня на свою судьбу.
- Нельзя давать взаймы – деньги не вернутся.
Приметы на 21 мая
- Небо красное утром – к дождю.
- Если сегодня упал дождь – щедро уродят грибы.
- Вечером видна радуга – завтра будет теплый день.
Международный день чая / Фото Pixabay
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