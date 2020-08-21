21 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
21 серпня в народному календарі відзначають пам'ять святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Леонід, Федір.
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Народні прикмети на 21 серпня
– Іній вранці з'являється – буде багатий урожай наступного року.
– Кажуть, що на Мирона Вітрогона, 21 серпня, опеньки та брусниця в лісі з'являються.
– Яким буде Мирон – такою, за прикметами, і буде погода у січні.
– Часто саме 21 серпня трапляються досить сильні вітри.
– Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.
Що можна робити 21 серпня
- Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
- У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 21 серпня
- Сьогодні не можна зациклюватися на проблемах.
- Цього дня не можна зичити нікому гроші.
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