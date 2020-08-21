21 августа в народном календаре отмечают память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Леонид, Федор.

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Народные приметы на 21 августа

– Иней утром появляется – будет богатый урожай в следующем году.

– Говорят, что на Мирона Ветрогона, 21 августа, опята и брусника в лесу появляются.

– Каким будет Мирон – такой, по приметам, будет и погода в январе.

– Часто именно 21 августа встречаются довольно сильные ветры.

– Плохая погода 21 августа – непогода продержится до Бабьего лета.

Что можно делать 21 августа

Сегодня хороший день для решения семейных вопросов. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 21 августа