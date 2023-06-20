21 червня у церковному календарі – день пам'яті великомученика Феодора (Теодора) Стратилата, пише 24 Канал. Він жив у Малій Азії, служив воїном, але був християнином.

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Феодор прославився тим, що вбив великого змія, який надокучав людям. За це його призначили воєводою міста. Та він не тільки виконував обов'язки, а ще й проповідував. Імператор Ліциній наказав його покарати – його схопили й катували, але всі його рани зцілювалися. Все ж Феодора стратили – кажуть, що від доторків до нього можна було зцілитися.

День ангела 21 червня святкують Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір, Меланія.

Що не можна робити в цей день

У цей день краще не приймати важливих рішень.

Не можна сваритися й лаятися.

Не варто бути на самоті в цей день.

Прикмети на 21 червня

Якщо багато роси – значить урожай буде хорошим.

Чутно грім під час грози – негода затягнеться на довго.

Гроза йде вдень – буде поганий сінокіс.

День в Україні та світі

День літнього сонцестояння. У цю добу найдовший день та найкоротша ніч. Сонце підіймається на небосхилі у найвищу точку.

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