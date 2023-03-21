21 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

21 березня у православному календарі – день пам’яті Феофілакта Сповідника, що жив у Константинополі. Які іменини святкують в цей день і що не можна робити – читайте нижче.

21 березня віряни вшановують пам'ять Феофілакта Сповідника, який жив у VIII столітті під час іконоборчої єресі. Він був відданим учнем патріарха Тарасія, що обіймав посаду першого імператорського радника. У той період засудили іконоборчу єресь, пише 24 Канал.

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За благословенням Тарасія Феофілакт та святий Михайло вирушили до монастиря на березі Чорного моря. Після кількох років там їх обох висвятили у єпископи: так Феофілакт став єпископом Нікодимійським. Та влада не зіпсувала Сповідника. Він будував храми, лікарні, будинки для прочан, давав милостиню та самостійно допомагав хворим, омиваючи рани.

З часом до влади прийшов іконоборець Лев V Вірменин, якому Феофілакт прорік недовгі роки життя. Імператор розсердився та кинув єпископа у фортецю, де Сповідник був до самої смерті.



Феофілакт Сповідник / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити 21 березня

Цього дня варто бути обережними з грошима: не давати гроші в борг, але й не брати; не робити імпульсивних покупок.

Пам'ятаючи про святого Феофілакта, не відмовляйте у допомозі тим, хто цього потребує.

Не варто вирушати у далеку дорогу.

Не підписуйте жодні документи та не йдіть на ризики.

Краще відмовитися від медичних операцій.

Цей день у світі

Всесвітній день поезії. Це свято створили за ініціативою ЮНЕСКО, щоб підтримувати мовне різноманіття за допомогою віршів. Перечитайте у цей день поезії улюблених письменників.

Це свято створили за ініціативою ЮНЕСКО, щоб підтримувати мовне різноманіття за допомогою віршів. Перечитайте у цей день поезії улюблених письменників. Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. 21 березня 1960 року в ПАР пройшла демонстрація, на якій поліція відкрила вогонь і вбила близько 69 мирних демонстрантів, що виступали проти апартеїду. Через 6 років ООН започаткувала день боротьби та закликала до посилення ліквідації расизму.

березня 1960 року в ПАР пройшла демонстрація, на якій поліція відкрила вогонь і вбила близько 69 мирних демонстрантів, що виступали проти апартеїду. Через 6 років ООН започаткувала день боротьби та закликала до посилення ліквідації расизму. Міжнародний день лялькаря. Театр ляльок – давнє та старовинне мистецтво, але подію на цю честь заснували у 2002 році.

Театр ляльок – давнє та старовинне мистецтво, але подію на цю честь заснували у 2002 році. Всесвітній день домашнього господарства. Це свято заснувала Міжнародна федерація домашнього господарства 1982 року – метою є поширення інформації про господинь та господарів.

Це свято заснувала Міжнародна федерація домашнього господарства 1982 року – метою є поширення інформації про господинь та господарів. Міжнародний день людини з синдромом Дауна. У цей день проводяться події, акції, заходи, що спрямовані на покращення обізнаності щодо людей з синдромом Дауна.

, іменини 21 березня святкують: Ярема, Опанас, Лазар, Феодосій, Федос, Дементій.