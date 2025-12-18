У 2026 році українці продовжать відзначати важливі державні свята. 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради України публікує повний перелік офіційних і військових свят прийдешнього року.

Не пропустіть Вихідні на Різдво та Новий рік: чи відпочиватимуть українці 25 грудня та 1 січня

Календар офіційних державних свят в Україні на 2026 рік

1 січня – Новий рік.

8 березня – Міжнародний жіночий день.

5 квітня – Великдень для католиків.

12 квітня – Великдень для православних християн за новоюліанським календарем.

1 травня – День праці.

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

31 травня – Трійця.

28 червня – День Конституції України.

15 липня – День Української Державності.

24 серпня – День Незалежності України.

1 жовтня – День захисників і захисниць України.

25 грудня – Різдво Христове.

Важливо враховувати, що через повномасштабну війну в Україні діє особливий режим трудових відносин. Відповідно до Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", поки триває воєнний стан, вихідних з нагоди свят у 2026 році не буде. Так, якщо святкова дата припадає на будній день, вона є звичайним робочим днем.

Військові свята в Україні у 2026 році

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

14 березня – День українського добровольця.

26 березня – День Національної гвардії України.

30 квітня – День прикордонника України.

6 травня – День піхоти Збройних Сил ЗСУ.

18 травня – День резервіста України.

23 травня – День морської піхоти України та День Героїв.

5 липня – День Військово-Морських Сил ЗСУ.

15 липня – День українських миротворців.

29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

2 серпня – День Повітряних Сил ЗСУ.

8 серпня – День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

7 вересня – День воєнної розвідки України.

14 вересня – День танкових військ.

3 листопада – День інженерних військ.

8 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ.

4 грудня – День ракетних військ і артилерії.

6 грудня – День Збройних Сил України.

12 грудня – День Сухопутних військ України.