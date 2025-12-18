У 2026 році українці продовжать відзначати важливі державні свята. 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради України публікує повний перелік офіційних і військових свят прийдешнього року.
Календар офіційних державних свят в Україні на 2026 рік
1 січня – Новий рік.
8 березня – Міжнародний жіночий день.
5 квітня – Великдень для католиків.
12 квітня – Великдень для православних християн за новоюліанським календарем.
1 травня – День праці.
8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
31 травня – Трійця.
28 червня – День Конституції України.
15 липня – День Української Державності.
24 серпня – День Незалежності України.
1 жовтня – День захисників і захисниць України.
25 грудня – Різдво Христове.
Важливо враховувати, що через повномасштабну війну в Україні діє особливий режим трудових відносин. Відповідно до Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", поки триває воєнний стан, вихідних з нагоди свят у 2026 році не буде. Так, якщо святкова дата припадає на будній день, вона є звичайним робочим днем.
Військові свята в Україні у 2026 році
25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
14 березня – День українського добровольця.
26 березня – День Національної гвардії України.
30 квітня – День прикордонника України.
6 травня – День піхоти Збройних Сил ЗСУ.
18 травня – День резервіста України.
23 травня – День морської піхоти України та День Героїв.
5 липня – День Військово-Морських Сил ЗСУ.
15 липня – День українських миротворців.
29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.
2 серпня – День Повітряних Сил ЗСУ.
8 серпня – День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.
29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
7 вересня – День воєнної розвідки України.
14 вересня – День танкових військ.
1 жовтня – День захисників і захисниць України.
3 листопада – День інженерних військ.
8 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ.
4 грудня – День ракетних військ і артилерії.
6 грудня – День Збройних Сил України.
12 грудня – День Сухопутних військ України.