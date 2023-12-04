Чи буде високосним 2024 рік і чого від нього чекати

Високосним називають рік, коли до звичайного календаря додають ще один день у році. Таке відбувається один раз на чотири роки. Тож маємо не 365, а 366 днів.

У народі часто кажуть, що високосні роки можуть нести певну небезпеку або неприємності. Тож їх часто вважають нещасливими. Чи буде високосним 2024 рік – знає 24 Канал.

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Що таке високосний рік: чи буде таким 2024

Поняття високосного року запровадив Юлій Цезар для того, щоб було легше рахувати дні у календарі. Річ у тім, що Земля обертається навколо Сонця за 365 днів і 6 годин, тоді як у календарі маємо лише 365 днів. Щоб ці додаткові години не ускладнювали рахунок, вигадали 1 раз на 4 роки додавати до лютого ще один день.

Відомо, що 2023 був роком Чорного Водяного Кролика. Наступний рік пройде під наставництвом Зеленого Дерев'яного Дракона. Астрологи кажуть, що Дракон – яскравий знак за Східним календарем, який приносить енергію, здоров'я та оптимізм.

За розрахунками фахівців, 2024 рік стане високосним. Тому в лютому наступного року нарахували 29 днів. Наступними високосними роками будуть 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2052, 2056.

Що не можна робити у високосний рік

Одна з головних заборон у високосний рік стосується житла. Не рекомендується зводити будинок або купувати його. Те ж саме стосується квартири. Відмовтеся від переїзду в інше місто.

Іншою популярною забороною в такий рік є утримання від весілля. Кажуть, якщо вийти заміж чи одружитися у високосний рік, то цей шлюб буде проблемним і короткотривалим.