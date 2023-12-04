В народе часто говорят, что высокосные годы могут представлять определенную опасность или неприятности. Так что их часто считают несчастливыми. Будет ли высокосным 2024 год – знает 24 Канал.
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Что такое високосный год: будет ли таким 2024 год
Понятие высокосного года ввел Юлий Цезарь для того, чтобы было легче считать дни в календаре. Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов, в то время как в календаре имеем всего 365 дней. Чтобы эти дополнительные часы не усложняли счет, придумали 1 раз в 4 года прибавлять к февралю еще один день.
Известно, что 2023 год был годом Черного Водяного Кролика. Следующий год пройдет под наставничеством Зеленого Деревянного Дракона. Астрологи говорят, что Дракон – яркий знак по Восточному календарю, который приносит энергию, здоровье и оптимизм.
- По расчетам специалистов, 2024 год станет высокосным. Поэтому в феврале в следующем году насчитали 29 дней. Следующими высокосными годами будут 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2052, 2056.
Что нельзя делать в високосный год
Один из главных запретов в високосный год касается жилья. Не рекомендуется строить дом или покупать его. То же касается квартиры. Откажитесь от переезда в другой город.
Другим популярным запретом в такой год является воздержание от свадьбы. Говорят, если выйти замуж или жениться в високосном году, то этот брак будет проблемным и кратковременным.
- Также существуют предрассудки, что нельзя в этот год планировать и рожать ребенка.
- Следует удержаться от дальних путешествий.
- Делать какие-то грандиозные планы. В високосный год лучше наслаждаться стабильностью.
- Не рекомендуется менять работу. Лучше с этим подождать, потому что может не сложиться.