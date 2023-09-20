20 вересня у церковному календарі – день пам’яті великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії й дітей їхніх Агапія і Феопіста. Євстафій Плакида служив воєначальником у римських імператорів, повідомляє 24 Канал.

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Чоловік був милосердною і щедрою людиною. Одного разу, під час полювання на оленя, він побачив диво: між рогами тварини був хрест із розп'яттям Господа. Після цього він і його родина вирішили охреститися. Євстафію надалі було складно: він втратив майно, родину, але жив в молитві та смиренні.

Імператор Траян згадав про нього та відправив у похід, де він знову зустрів свою родину та відмовився від язичницької віри. Євстафій та його сім'я загинули мученицькою смертю.

День ангела 20 вересня Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна.

Що не можна робити сьогодні

Вважалось, що сьогодні не можна робити подарунки.

Заборонено пліткувати та влаштовувати конфлікти.

Краще не перераховувати дрібні гроші.

Не можна сьогодні ходити до лісу – є ризик заблукати.

Якщо повертаєте чужий посуд – не можна вертати його порожнім.

Прикмети на 20 вересня

Цибулина має багато шарів – до холодної зими.

Якщо ялинкові шишки виросли низько – морози будуть ранніми.

Білі хмари обіцяють негоду.

Літає павутина і стоїть туман – осінь буде довгою і теплою.

День в Україні та світі

День HR-менеджера. Це професійне щорічне свято, яке відзначають в Україні у третю середу вересня. Це особлива нагода віддячити фахівцям, що відповідають за створення й підтримку єднання команди.

Міжнародний день студентського спорту. Міжнародна федерація студентського спорту звернулась з пропозицією до ЮНЕСКО з ідеєю свята, щоб підкреслити важливість різноманітного спорту у вищих навчальних закладах.