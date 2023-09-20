20 вересня у церковному календарі – день пам’яті великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії й дітей їхніх Агапія і Феопіста. Євстафій Плакида служив воєначальником у римських імператорів, повідомляє 24 Канал.
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Чоловік був милосердною і щедрою людиною. Одного разу, під час полювання на оленя, він побачив диво: між рогами тварини був хрест із розп'яттям Господа. Після цього він і його родина вирішили охреститися. Євстафію надалі було складно: він втратив майно, родину, але жив в молитві та смиренні.
Імператор Траян згадав про нього та відправив у похід, де він знову зустрів свою родину та відмовився від язичницької віри. Євстафій та його сім'я загинули мученицькою смертю.
Що не можна робити сьогодні
- Вважалось, що сьогодні не можна робити подарунки.
- Заборонено пліткувати та влаштовувати конфлікти.
- Краще не перераховувати дрібні гроші.
- Не можна сьогодні ходити до лісу – є ризик заблукати.
- Якщо повертаєте чужий посуд – не можна вертати його порожнім.
Прикмети на 20 вересня
- Цибулина має багато шарів – до холодної зими.
- Якщо ялинкові шишки виросли низько – морози будуть ранніми.
- Білі хмари обіцяють негоду.
- Літає павутина і стоїть туман – осінь буде довгою і теплою.
День в Україні та світі
День HR-менеджера. Це професійне щорічне свято, яке відзначають в Україні у третю середу вересня. Це особлива нагода віддячити фахівцям, що відповідають за створення й підтримку єднання команди.
Міжнародний день студентського спорту. Міжнародна федерація студентського спорту звернулась з пропозицією до ЮНЕСКО з ідеєю свята, щоб підкреслити важливість різноманітного спорту у вищих навчальних закладах.