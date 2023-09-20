20 сентября в церковном календаре – день памяти великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и детей их Агапия и Феописта. Евстафий Плакида служил военачальником у римских императоров, пишет 24 Канал.

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Человек был милосердным и щедрым человеком. Однажды, во время охоты на оленя, он увидел чудо: между рогами животного был крест с распятием Господа. После этого он и его семья решили креститься. Евстафию в дальнейшем было сложно: он потерял имущество, семью, но жил в молитве и смирении.

Император Траян вспомнил о нем и отправил в поход, где снова встретил свою семью и отказался от языческой веры. Евстафий и его семья погибли мученической смертью.

День ангела 20 сентября Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

Что нельзя делать сегодня

Считалось, что сегодня нельзя делать подарки.

Запрещено сплетничать и устраивать конфликты.

Лучше не перечислять мелочь.

Нельзя сегодня ходить в лес – есть риск заблудиться.

Если возвращаете чужую посуду – нельзя возвращать ее пустой.

Приметы на 20 сентября

Луковица имеет много слоев – до холодной зимы.

Если елочные шишки выросли низко – морозы будут ранними.

Белые облака обещают непогоду.

Летает паутина и стоит туман – осень будет длинной и теплой.

День в Украине и мире

День HR-менеджера. Это профессиональный ежегодный праздник, отмечаемый в Украине в третью среду сентября. Это особый случай отблагодарить специалистов, отвечающих за создание и поддержку единения команды.

Международный день студенческого спорта. Международная федерация студенческого спорта обратилась с предложением ЮНЕСКО с идеей праздника, чтобы подчеркнуть важность разнообразного спорта в высших учебных заведениях.