20 травня – яке церковне свято: що не можна робити цього понеділка

20 травня за новим церковним календарем вшановується пам'ять мучеників Фалалея, Олександра й Астерія. Наші предки у цей день багато працювали на городі. Крім того, вони молилися святим, якщо хотіли вилікуватися від якоїсь хвороби.

За народними прикметами, у свято не варто обмінюватися медом, а також продавати його, інакше втратите багато грошей. Що ще не можна робити сьогодні, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті мучеників Фалалея, Олександра й Астерія

У часи, коли жили святі мученики, правив імператор Нумеріан. Одного разу він наказав своїм воїнам знайти людей, які сповідують християнство. Тоді схопили Фалалея, який підтвердив, що вірить в Ісуса Христа. Коли правитель це почув, то наказав Олександру та Астерію катувати чоловіка. Однак вони цього не зробили, адже почули голос Бога.

Імператор Нумеріан дуже розізлився на такий вчинок. Коли воїнів схопили, вони розказали, що також вірні християнській вірі. Так Олександра та Астерія стратили. Фалалея не вдалося вбити навіть тоді, коли його кинули до звірів. Останні не накинулися на святого. Однак згодом він таки загинув.

Що не можна робити

Не можна сваритися, бо ще довго не помиритеся.

Не варто позичати гроші, інакше позбудетесь достатку.

Заборонено лихословити та лінуватися.

Народні прикмети

Якщо впаде дощ, то кінець місяця буде сухий.

Якщо почуєте квакання жаб, то чекайте на щедрий врожай огірків.

Якщо ясно сходитиме сонце, то отримаєте поганий врожай.

Що ще відзначають

Щороку 20 травня в Україні відзначається професійне свято – День банківських працівників. Його запровадили 6 березня 2004 року, згідно з указом президента. Тож щиро вітаємо усіх причетних.

Крім того, українці сьогодні святкують День перекладача жестової мови. Ініціатором свята у 2009 році стало Українське товариство глухих. У цей день традиційно привертають увагу людей до проблем зі слухом.