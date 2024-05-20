По народным приметам, в праздник не стоит обмениваться медом, а также продавать его, иначе потеряете много денег. Что еще нельзя делать сегодня, узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия

Во времена, когда жили святые мученики, правил император Нумериан. Однажды он приказал своим воинам найти людей, которые исповедуют христианство. Тогда схватили Фалалея, который подтвердил, что верит в Иисуса Христа. Когда правитель это услышал, то приказал Александру и Астерию пытать мужчину. Однако они этого не сделали, ведь услышали голос Бога.

Император Нумериан очень разозлился на такой поступок. Когда воинов схватили, они рассказали, что также верны христианской вере. Так Александра и Астерия казнили. Фалалея не удалось убить даже тогда, когда его бросили к зверям. Последние не набросились на святого. Однако впоследствии он таки погиб.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, потому что еще долго не помиритесь.

Не стоит занимать деньги, иначе лишитесь достатка.

Запрещено сквернословить и лениться.

Народные приметы

Если упадет дождь, то конец месяца будет сухой.

Если услышите кваканье лягушек, то ждите щедрый урожай огурцов.

Если ясно будет восходить солнце, то получите плохой урожай.

Что еще отмечают

Ежегодно 20 мая в Украине отмечается профессиональный праздник – День банковских работников. Его ввели 6 марта 2004 года, согласно указу президента. Поэтому искренне поздравляем всех причастных.

Кроме того, украинцы сегодня празднуют День переводчика жестового языка. Инициатором праздника в 2009 году стало Украинское общество глухих. В этот день традиционно привлекают внимание людей к проблемам со слухом.