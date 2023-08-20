20 серпня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Пімена, пише 24 Канал. Він народився в XI столітті та з дитячих років був хворою слабкою дитиною.

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Пімен попросив своїх батьків, щоб вони відвели його до Києво-Печерського монастиря. Вони погодилися та молилися у храмі за здоров'я сина, але він захотів залишитися у монастирі та стати ченцем. Преподобний переносив важку хворобу 20 років, але одужав за три дні до своєї смерті.

Іменини 20 серпня святкують Олександр, Олексій, Антон, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро, Ігор, Анна, Марія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено відмовляти у допомозі.

Вважалось, що цей день невдалий, щоб виходити на вулицю.

Не можна нікому бажати зла та лихословити.

Заборонена важка фізична праця.

Сьогодні потрібно особливо дбайливо ставитися до лелек. Чіпати чи шкодити їм не можна – це до біди.

Прикмети на 20 серпня

Лелеки вже готуються до відльоту – осінь буде холодною.

Павуків не видно – чекайте негоди.

Багато жолудів на дубі – буде тепла погода.

На світанку небо червоне – впаде дощ.

День в Україні та світі

Всесвітній день москітів. Ця подія пов'язана з внеском британського лікаря Рональда Росса, який у 1897 році відкрив, що москіти можуть передавати малярію. Тим паче ці комахи несуть не лише малярію, але й інші серйозні захворювання.