20 серпня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Пімена, пише 24 Канал. Він народився в XI столітті та з дитячих років був хворою слабкою дитиною.
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Пімен попросив своїх батьків, щоб вони відвели його до Києво-Печерського монастиря. Вони погодилися та молилися у храмі за здоров'я сина, але він захотів залишитися у монастирі та стати ченцем. Преподобний переносив важку хворобу 20 років, але одужав за три дні до своєї смерті.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено відмовляти у допомозі.
- Вважалось, що цей день невдалий, щоб виходити на вулицю.
- Не можна нікому бажати зла та лихословити.
- Заборонена важка фізична праця.
- Сьогодні потрібно особливо дбайливо ставитися до лелек. Чіпати чи шкодити їм не можна – це до біди.
Прикмети на 20 серпня
- Лелеки вже готуються до відльоту – осінь буде холодною.
- Павуків не видно – чекайте негоди.
- Багато жолудів на дубі – буде тепла погода.
- На світанку небо червоне – впаде дощ.
День в Україні та світі
Всесвітній день москітів. Ця подія пов'язана з внеском британського лікаря Рональда Росса, який у 1897 році відкрив, що москіти можуть передавати малярію. Тим паче ці комахи несуть не лише малярію, але й інші серйозні захворювання.