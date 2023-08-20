20 августа в церковном календаре – день памяти преподобного Пимена. 24 Канал. Он родился в XI веке и с детских лет был больным слабым ребенком.
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Пимен попросил своих родителей, чтобы они отвели его в Киево-Печерский монастырь. Они согласились и молились в храме о здоровье сына, но он захотел остаться в монастыре и стать монахом. Преподобный переносил тяжелую болезнь 20 лет, но поправился за три дня до своей смерти.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено отказывать в помощи.
- Считалось, что этот день неудачен, чтобы выходить на улицу.
- Нельзя никому желать зла и злословить.
- Запрещен тяжелый физический труд.
- Сегодня нужно особенно бережно относиться к аистам. Трогать или вредить им нельзя – это к беде.
Приметы на 20 августа
- Аисты уже готовятся к отлету – осень будет холодной.
- Пауков не видно – ждите непогоды.
- Много желудей на дубе – будет теплая погода.
- На рассвете красное небо - упадет дождь.
День в Украине и мире
Всемирный день москитов. Это событие связано с вкладом британского врача Рональда Росса, открывшего в 1897 году, что москиты могут передавать малярию. Тем более, эти насекомые несут не только малярию, но и другие серьезные заболевания.