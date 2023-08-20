20 августа в церковном календаре – день памяти преподобного Пимена. 24 Канал. Он родился в XI веке и с детских лет был больным слабым ребенком.

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Пимен попросил своих родителей, чтобы они отвели его в Киево-Печерский монастырь. Они согласились и молились в храме о здоровье сына, но он захотел остаться в монастыре и стать монахом. Преподобный переносил тяжелую болезнь 20 лет, но поправился за три дня до своей смерти.

Именины 20 августа празднуют Александр, Алексей, Антон, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр, Игорь, Анна, Мария.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено отказывать в помощи.

Считалось, что этот день неудачен, чтобы выходить на улицу.

Нельзя никому желать зла и злословить.

Запрещен тяжелый физический труд.

Сегодня нужно особенно бережно относиться к аистам. Трогать или вредить им нельзя – это к беде.

Приметы на 20 августа

Аисты уже готовятся к отлету – осень будет холодной.

Пауков не видно – ждите непогоды.

Много желудей на дубе – будет теплая погода.

На рассвете красное небо - упадет дождь.

День в Украине и мире

Всемирный день москитов. Это событие связано с вкладом британского врача Рональда Росса, открывшего в 1897 году, что москиты могут передавать малярию. Тем более, эти насекомые несут не только малярию, но и другие серьезные заболевания.