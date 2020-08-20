20 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 серпня в народному календарі вшановують двох мучеників – преподобного Пімена та мученика Марина. Після цього свята за малиною в ліс ходити більше не можна.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Василь, Петро.
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Народні прикмети на 20 серпня
– Лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
– Якщо зміна місяця (народжується місяць) відбувається вранці – буде тепла погода, а якщо ввечері – холодна.
– Павук залишає павутину і ховається в укриття – до погіршення погоди.
– Сон з 19 на 20 серпня віщий. Він здійсниться найближчим часом і принесе вам радість.
– Ластівки збираються у великі зграї – до грози.
Що можна робити 20 серпня
- Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та щасливими.
Що не можна робити 20 серпня
- Цього дня не можна займатися торгівлею, адже усі ваші справи будуть йти погано.
- Сьогодні не можна ні з ким обмінюватися одягом та особистими речами.
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