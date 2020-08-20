20 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 августа в народном календаре чествуют двух мучеников – преподобного Пимена и мученика Марина. После этого праздника за малиной в лес ходить больше нельзя.
Именины сегодня празднуют: Александр, Василий, Петр.
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Народные приметы на 20 ноября
– Аисты готовятся к вылету – осень будет холодной.
– Если смена месяца (рождается месяц) происходит утром – будет теплая погода, а если вечером – холодная.
– Паук оставляет паутину и прячется в укрытие – к ухудшению погоды.
– Сон с 19 на 20 ноября вещий. Он осуществится в ближайшее время и принесет вам радость.
– Ласточки собираются в большие стаи – к грозе.
Что можно делать 20 августа
- Если вы давно мечтали об отдыхе, спокойно отправляйтесь в дорогу. Ваши путешествия будут удачными и счастливыми.
Что нельзя делать 20 августа
- В этот день нельзя заниматься торговлей, ведь все ваши дела будут идти плохо.
- Сегодня нельзя ни с кем обмениваться одеждой и личными вещами.
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