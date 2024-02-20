Яке свято 20 лютого: чому сьогодні не варто хворіти

20 лютого у церкві вшановують пам'ять преподобного Лева, єпископа Катанського. Він відомий тим, що допомагав нужденним, мандрівникам та мав дар зцілення.

Крім того, сьогодні відзначається День Героїв Небесної Сотні та День початку російської агресії проти України. Більше інформації читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Лева, єпископа Катанського

За життя Лев був знайомий з чарівником Іліодором. Відомо, що останній спершу сповідував християнську віру, а потім став відступником. Преподобний постійно говорив Іліодору припинити займатися магією і знову повірити в Господа. Однак чарівник не слухав святого, тому якось прийшов у церкву і спробував переконати християн відректися від своєї віри.

Згодом про це дізнався Лев. Зокрема, він сказав Іліодору покаятися у своїх гріхах. Далі розпалив вогнище, у яке зайшов разом з чарівником. Сталося справжнє диво, адже відступник згорів, а преподобний не постраждав.

Що не можна робити

Не можна лихословити, сваритися та злитися.

Сьогодні не варто щось обіцяти та планувати.

Заборонено стригти волосся.

У цей день краще берегти своє здоров'я. Адже якщо захворієте, то не зможете скоро одужати.

Народні прикмети

Якщо ворони літатимуть високо, то незабаром почнеться снігопад.

Мокрий сніг – до відлиги.

Якщо з дахів звисатимуть бурульки, то чекайте на хороший врожай.

Якщо кури питимуть багато води, то скоро прийде потепління.

Що ще відзначають

Щороку 20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні. Указ про запровадження пам'ятного дня видав п'ятий Президент України Петро Порошенко 11 лютого 2015 року. Саме у період з 18 по 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності загинула найбільша кількість людей. Режим Януковича наказав жорстоко розстрілювати мирних протестувальників. Борців за гідність та свободу стали називати Небесною Сотнею.

Також сьогодні – День початку російської агресії проти України. Саме 20 лютого 2014 року Росія розпочала військову операцію, метою якої було захоплення Криму. Згодом держава-терорист окупувала Кримський півострів та напала на схід України. Вже 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.