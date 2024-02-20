Кроме того, сегодня отмечается День Героев Небесной Сотни и День начала российской агрессии против Украины. Больше информации читайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Льва, епископа Катанского

При жизни Лев был знаком с волшебником Илиодором. Известно, что последний сначала исповедовал христианскую веру, а потом стал отступником. Преподобный постоянно говорил Илиодору прекратить заниматься магией и снова поверить в Господа. Однако волшебник не слушал святого, поэтому как-то пришел в церковь и попытался убедить христиан отречься от своей веры.

Впоследствии об этом узнал Лев. В частности, он сказал Илиодору покаяться в своих грехах. Далее разжег костер, в который зашел вместе с волшебником. Произошло настоящее чудо, ведь отступник сгорел, а преподобный не пострадал.

Что нельзя делать

Нельзя сквернословить, ссориться и злиться.

Сегодня не стоит что-то обещать и планировать.

Запрещено стричь волосы.

В этот день лучше беречь свое здоровье. Ведь если заболеете, то не сможете скоро выздороветь.

Народные приметы

Если вороны будут летать высоко, то вскоре начнется снегопад.

Мокрый снег – к оттепели.

Если с крыш будут свисать сосульки, то ждите хороший урожай.

Если куры будут пить много воды, то скоро придет потепление.

Что еще отмечают

Ежегодно 20 февраля отмечается День Героев Небесной Сотни. Указ о введении памятного дня издал пятый Президент Украины Петр Порошенко 11 февраля 2015 года. Именно в период с 18 по 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства погибло наибольшее количество людей. Режим Януковича приказал жестоко расстреливать мирных протестующих. Борцов за достоинство и свободу стали называть Небесной Сотней.

Также сегодня – День начала российской агрессии против Украины. Именно 20 февраля 2014 года Россия начала военную операцию, целью которой был захват Крыма. Впоследствии государство-террорист оккупировало Крымский полуостров и напало на восток Украины. Уже 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.