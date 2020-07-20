20 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 липня в народному календарі відзначають пам'ять преподобної Єфросинії, відомої, як Авдотья або Євдокія. Зазвичай на Євдокію починаються сильні дощі.
Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Марк, Михайло.
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Народні прикмети на 20 липня
– Місяць в небі швидко переміщається, ховається за хмари – буде багатий урожай.
– Багато зірок на небі – до ясної погоди.
– Хмарно і зірок практично не видно – чекайте на негоду.
– Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.
Що можна робити 20 липня
- Зранку треба зібрати з городу кріп, оскільки він на Євдокію набуває цілющих властивостей.
- Приберіть у своїй оселі, це принесе вам щастя та успіх.
Що не можна робити 20 липня
- Цього дня не можна виходити після заходу сонця з дому, адже недоброзичливці можуть вас зурочити.
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