2 жовтня православні християни вшановують пам'ять мучеників Кипріяна та Юстини, пише 24 Канал. Кипріян був язичником та жив в Антіохії, де став головним жерцем.

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Також в Антіохії жила дівчина Юстина, яка сповідувала християнство. Один з юнаків намагався звабити її та схилити до шлюбу, але Юстина відмовлялась. Хлопець звернувся до Кипріяна, але й він не домігся мети. Навпаки: Юстина навернула Кипріяна до християнства. Він охрестився та став проповідувати, а дівчина вступила до монастиря. Юстина та Кипріян загинули за віру у часи переслідувань.

Іменини 2 жовтня святкують Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан, Юстина.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна пліткувати та заздрити.

Вважалось, що в цей день краще не пересаджувати квіти.

Не можна сьогодні вирушати в далеку дорогу та переїжджати.

День невдалий для приймання гостей.

Прикмети на 2 жовтня

Якщо сьогодні з берези й дуба не опали листя – слід чекати суворої зими.

У лісі багато грибів – наступного літа будуть дощі.

Північний вітер обіцяє теплу зиму.

Падає дощ – через тиждень будуть заморозки.

День в Україні та світі

Міжнародний день лікаря. Історія свята йде з 1971 року – тоді створили міжнародну медичну гуманітарну організацію Лікарі без кордонів - Medecins Sans Frontieres. Щороку у перший понеділок вшановують усіх лікарів.

Всесвітній день архітектора. Це професійне свято для всіх працівників у сфері архітектури, яка дуже важлива у житті. Уперше святкову дату відзначили у 1985 році.

Міжнародний день ненасильства. Цю дату створила Генасамблея ООН у 2007 році. Авторство терміну "ненасильство" належить Махатмі Ґанді, тому свято відзначають у день його народження – 2 жовтня.