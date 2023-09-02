2 вересня у церковному календарі – день пам'яті мученика Маманта, пише 24 Канал. Його виховувала вдова, бо батьків заарештували через християнську віру. Попри це, Мамант виріс у вірі в Бога, проповідував та навернув багатьох. Його намагались змусити зректися віри, але він залишався при своїй думці.

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Також 2 вересня християни вшановують пам'ять Антонія та Феодосія Печерських. Вони є засновниками чернецтва у Київській Русі. Вважається, що брати заклали фундамент духовного життя наших предків, адже саме Києво-Печерська лавра стала взірцем для інших монастирів і мала велике значення для розвитку православ'я по всій Русі.

Іменини 2 вересня святкують Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демід, Іоанн, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Руфіна, Серафима, Стефан, Феодор, Федосій, Феодот, Філіпп, Юліан.

Що не можна робити сьогодні

У цей день краще не починати нових справ.

Ні в якому разі не можна погано ставитися до тварин.

Сьогодні заборонено лихословити й лаятися.

У цей день краще не починати нових справ.

Прикмети на 2 вересня

Якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.

Дощ у цей день обіцяє затяжну осінь.

Вітру немає – осінь буде теплою.

Хмари пливуть низько – до негоди.

День в Україні та світі

День нотаріату. Це професійне свято, яке відзначають працівники сфери нотаріальної діяльності. Його заснували у 2010 році.