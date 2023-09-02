2 вересня у церковному календарі – день пам'яті мученика Маманта, пише 24 Канал. Його виховувала вдова, бо батьків заарештували через християнську віру. Попри це, Мамант виріс у вірі в Бога, проповідував та навернув багатьох. Його намагались змусити зректися віри, але він залишався при своїй думці.
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Також 2 вересня християни вшановують пам'ять Антонія та Феодосія Печерських. Вони є засновниками чернецтва у Київській Русі. Вважається, що брати заклали фундамент духовного життя наших предків, адже саме Києво-Печерська лавра стала взірцем для інших монастирів і мала велике значення для розвитку православ'я по всій Русі.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день краще не починати нових справ.
- Ні в якому разі не можна погано ставитися до тварин.
- Сьогодні заборонено лихословити й лаятися.
- У цей день краще не починати нових справ.
Прикмети на 2 вересня
- Якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.
- Дощ у цей день обіцяє затяжну осінь.
- Вітру немає – осінь буде теплою.
- Хмари пливуть низько – до негоди.
День в Україні та світі
День нотаріату. Це професійне свято, яке відзначають працівники сфери нотаріальної діяльності. Його заснували у 2010 році.