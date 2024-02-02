Також сьогодні люди святкують Всесвітній день укулеле та День їздових собак. Детальніше розповість 24 Канал.

Теж цікаво Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні

Стрітення Господнє: історія свята

У цей день віряни згадують, як Богородиця та Йосиф відправилися з Ісусом Христом до Єрусалимського храму. Вони хотіли подякувати Богу за народження сина. Там подружжя зустріло праведника Симеона Богоприємця. Багато років тому Святий Дух сказав чоловікові, що він помре лише тоді, коли побачить Господа. Тоді пророцтво здійснилося. Також у храмі відбулася зустріч сина Божого з пророчицею Анною.

Що не можна робити

Не варто займатися хатніми справами: прибирати, прати, мити посуд.

Краще відкласти важку фізичну працю на інший день.

Заборонено виливати воду, яку освятили на Стрітення.

Не можна вживати алкогольні напої.

Церква забороняє ворожити та проводити інші магічні ритуали.

Не варто ображатися, злитися та лихословити.

Не можна вирушати у далеку дорогу.

Народні прикмети

Якщо сьогодні надворі буде тепло, то чекайте на хороший врожай.

Якщо почне танути сніг, то весна прийде пізно.

Іній на деревах – до багатого врожаю картоплі.

Якщо сонце заховається за хмари, то згодом вдарить сильний мороз.

Якщо з даху звисатимуть бурульки, то матимете рясний врожай кукурудзи.

Сніг – до дощової весни, а сонце – до теплої.

Сильний вітер – до рясного врожаю ягід та фруктів.

Що ще відзначають

2 лютого відзначається Всесвітній день укулеле. Це музичний інструмент, який схожий на гітару. Свято запровадив Майк Лінч у 2011 році. Чоловік умів грати на укулеле та навчав інших людей. Вважається, що цей інструмент з'явився у Португалії.

Також сьогодні люди з різних країн світу святкують День їздових собак. Дату обрали невипадково. Адже 2 лютого 1925 року у місті Ном, яке розташоване на Алясці, почалася епідемія дифтерії. Надворі була погана погода, тому транспорт не міг доставляти необхідну сироватку. Ліки перевозили в собачих упряжках.