2 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 листопада відзначається День поминання покійних. Цього дня люди повинні пам'ятати про тих, хто пішов з життя. Родичі померлих у День поминання покійних мають робити добрі справи і щиро молитися за їхні душі.
Найважливіше, що треба сьогодні зробити – вшанувати пам'ять померлих, запаливши свічку на їхній могилі. У цей день померлих родичів рекомендовано пом'янути в церкві. Перш ніж прийти на кладовище, будь-хто з родичів повинен перед початком служби у церкві, подати записку з ім'ям покійного для поминання у вівтарі. За можливості бажано привести в порядок могилу.
Православна церква 2 листопада вшановує пам'ять християнського святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті.
Іменини сьогодні святкують: Артем, Леонід.
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Народні прикмети на 2 листопада
– Вовки на виють – до морозу.
– Сніг випав на суху землю – до потепління.
– Модрина скинула гілки – скоро піде сніг.
Що можна робити 2 листопада
- Поговоріть з покійними під час молитви. У цей день все сказане – буде почутим. Їм можна сказати про те, як ви їх любите, згадуєте та пам'ятаєте. Ви також можете попросити у них своєї підтримки, захисту. Розкажіть їм про свої проблеми, і вам одразу стане набагато легше
- Поставте у своїй оселі запалену свічку і тарілку. На ній має бути їжа та стакан з горілкою накритий шматком хліба.
- Поставте на стіл фотографії померлих родичів.
- Приготуйте сьогодні особливу вечерю. Це можуть бути млинці, пиріг, пиріжки або ж рисова каша з медом і сухофруктами. За бажанням, можете приготувати свою улюблену страву. Традиційно в цей день до столу подають кагор або червоне вино. Перед тим, як сісти до столу варто звернутися подумки або пошепки зі словами: "Померлі, приходьте до нас їсти і пити".
Що не можна робити 2 листопада
- Сьогодні не можна йти на кладовище після заходу сонця.
- Заборонено їсти їжу, яку ви поставили звечора для померлих. На ранок ритуальну їжу для предків треба поставити за вікно птахам, а горілку зі склянки вилити з вікна.
- Не можна гасити свічку, яка горить в пам'ять про померлих. Вона повинна догоріти сама.
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