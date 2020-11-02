Найважливіше, що треба сьогодні зробити – вшанувати пам'ять померлих, запаливши свічку на їхній могилі. У цей день померлих родичів рекомендовано пом'янути в церкві. Перш ніж прийти на кладовище, будь-хто з родичів повинен перед початком служби у церкві, подати записку з ім'ям покійного для поминання у вівтарі. За можливості бажано привести в порядок могилу.

Православна церква 2 листопада вшановує пам'ять християнського святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті.

Іменини сьогодні святкують: Артем, Леонід.

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– Вовки на виють – до морозу.

– Сніг випав на суху землю – до потепління.

– Модрина скинула гілки – скоро піде сніг.

Поговоріть з покійними під час молитви. У цей день все сказане – буде почутим. Їм можна сказати про те, як ви їх любите, згадуєте та пам'ятаєте. Ви також можете попросити у них своєї підтримки, захисту. Розкажіть їм про свої проблеми, і вам одразу стане набагато легше

Поставте у своїй оселі запалену свічку і тарілку. На ній має бути їжа та стакан з горілкою накритий шматком хліба.

Поставте на стіл фотографії померлих родичів.