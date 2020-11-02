2 ноября отмечается День поминовения усопших. В этот день люди должны помнить о тех, кто ушел из жизни. Родственники умерших в День поминовения усопших должны делать добрые дела и искренне молиться за их души.

Самое важное, что надо сегодня сделать – почтить память умерших, зажечь свечу на их могиле. В этот день умерших родственников рекомендовано помянуть в церкви. Прежде чем прийти на кладбище, любой из родственников должен перед началом службы в церкви, подать записку с именем покойного для поминовения в алтаре. По возможности желательно привести в порядок могилу. Православная церковь 2 ноября чтит память христианского святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке. Именины сегодня празднуют: Артем, Леонид. Читайте также Успейте сделать эти 15 дел до конца осени: интересный список Народные приметы на 2 ноября – Волки воют – к морозу. – Снег выпал на сухую землю – к потеплению. – Лиственница сбросила ветки – скоро пойдет снег. Что можно делать 2 ноября Поговорите с усопшими во время молитвы. В этот день все сказанное – будет услышанным. Им можно сказать о том, как вы их любите, вспоминаете и помните. Вы также можете попросить у них своей поддержки, защиты. Расскажите им о своих проблемах, и вам сразу станет намного легче Поставьте в своем жилище зажженную свечу и тарелку. На ней должна быть еда и стакан с водкой накрытый куском хлеба. Поставьте на стол фотографии умерших родственников. Приготовьте сегодня особый ужин. Это могут быть блины, пирог, пирожки или же рисовая каша с медом и сухофруктами. По желанию, можете приготовить свое любимое блюдо. Традиционно в этот день к столу подают кагор или красное вино. Перед тем, как сесть к столу стоит обратиться мысленно или шепотом со словами: "Умершие, приходите к нам есть и пить". Что нельзя делать 2 ноября Сегодня нельзя идти на кладбище после захода солнца. Запрещено есть пищу, которую вы поставили вечером для умерших. На утро ритуальную пищу для предков надо поставить за окно птицам, а водку из стакана вылить из окна. Нельзя тушить свечу, которая горит в память об умерших. Она должна догореть сама.