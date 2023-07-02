Яке церковне свято 2 липня: що не можна робити сьогодні

2 липня віряни вшановують пам'ять Юди, брата Господнього. В Україні – День Військово-морських сил. Що не можна робити та прикмети на сьогодні читайте далі.

2 липня у церковному календарі – день пам'яті Юди, брата Господнього. Він був одним із братів Ісуса Христа, пише 24 Канал.

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Юда спершу не вірив у божественність Ісуса. Навіть коли він став апостолом, соромився через свої сумніви. У переказах він часто називав себе Іаковом. Юда загинув як мученик у Вірменії.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено лаятися та пліткувати.

Суворо заборонено вбивати бджіл.

Не можна сьогодні відмовляти у допомозі.

Краще не давати грошей у борг.

Прикмети на 2 липня

Якщо бджоли багато жалять сьогодні – до засухи.

Ввечері видно веселку – буде гарна погода.

Якщо дощ впав до обіду – до довгої негоди, якщо ввечері – завтра буде тепло.

2 липня святкують Марія, Іван.

День в Україні та світі

День Військово-морських сил України (День флоту України). Це свято відзначають у кожну першу неділю липня. Воно присвячене вшануванню внеску моряків у безпеку та обороноздатність країни.

День податківця України. Закон про податкову службу ухвалили 4 листопада 33 роки тому. Сьогодні ж професійне свято у працівників державної податкової служби.

Міжнародний день спортивного журналіста. У цей день 1924 року створили Асоціацію спортивної преси у Франції. Тому сьогодні відзначають професійне свято.